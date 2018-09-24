В понедельник, 24 сентября, мировые цены на нефть резко возросли в ходе азиатских торгов. Об этом пишет "Интерфакс".

Трейдеры положительно отреагировали на отсутствие сигналов ОПЕК+ о дополнительном повышении добычи нефти, чтобы компенсировать возможное сокращение поставок из Ирана.

Таким образом, мониторинговый комитет не отреагировал и на требования президента США Дональда Трампа предпринять действия, направленные на немедленное снижение цен на нефть.

Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 24 сентября подорожал на $1,01 (1,28%) - до $79,81 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на $0,83 (1,19%) - до $71,61 за баррель.

По итогам прошлой недели цена WTI увеличилась на 2,6%, до максимума с 13 июля, Brent - на 2,2%.

Ранее мы писали о том, что цены на бензин в Украине стремительно растут.