В Индонезии началось извержение вулкана (видео) [ Редактировать ]
В Индонезии началось извержение действующего вулкана Кракатау. За минувшие выходные зафиксировано 44 взрыва, сообщает агентство Anadolu.
Вулкан активизировался еще в пятницу, сообщили в Управлении климатологии, метеорологии и геофизики Индонезии. В ходе извержения облака пепла поднимались на высоту до 200 метров. Власти рекомендуют местным жителям эвакуироваться в безопасные районы. В настоящее время правительством Индонезии запрещено жителям селиться ближе 3 километров от острова Анак-Кракатау.
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