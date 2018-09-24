В Индонезии началось извержение действующего вулкана Кракатау. За минувшие выходные зафиксировано 44 взрыва, сообщает агентство Anadolu.

Вулкан активизировался еще в пятницу, сообщили в Управлении климатологии, метеорологии и геофизики Индонезии. В ходе извержения облака пепла поднимались на высоту до 200 метров. Власти рекомендуют местным жителям эвакуироваться в безопасные районы. В настоящее время правительством Индонезии запрещено жителям селиться ближе 3 километров от острова Анак-Кракатау.

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