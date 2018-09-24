Субсидии в Украине: как будут отказывать в получении пособия [ Редактировать ]
Отказать украинцам в субсидии могут только в "письменном" виде. "Устный" отказ - незаконный. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
"Согласно закону "Об обращениях граждан" и Положении о порядке назначения жилищных субсидий, орган соцзащиты обязан оформить заявление и декларацию. После их рассмотрения письменно уведомить заявителя: предназначена или не предназначена ему субсидия. Кроме того, нужно обосновать принятое решение", - заявил министр социальной политики Андрей Рева.
Получать субсидию смогут те домохозяйства, чьи доходы не позволяют в полном объеме оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
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