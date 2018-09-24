22-23 сентября во Львове прошла выставка кошек "Cat-вернисаж". Главной звездой мероприятия стал огромный мейн-кун по кличке Фигаруша, передает "УНИАН". Вес кота-еврочемпиона составляет 15 килограммов (при стандарте около 6-8 кг), длина - больше метра.

Также во время выставки провели конкурс "Костюмированный бал кошек". У посетителей выставки была возможность осмотреть породистых кошек разнообразных пород и приобрести котят.

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