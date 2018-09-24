Огромный мейн-кун покорил выставку кошек (фото) [ Редактировать ]
22-23 сентября во Львове прошла выставка кошек "Cat-вернисаж". Главной звездой мероприятия стал огромный мейн-кун по кличке Фигаруша, передает "УНИАН". Вес кота-еврочемпиона составляет 15 килограммов (при стандарте около 6-8 кг), длина - больше метра.
Также во время выставки провели конкурс "Костюмированный бал кошек". У посетителей выставки была возможность осмотреть породистых кошек разнообразных пород и приобрести котят.
Читайте также, кот подбросил хозяину пакет с наркотиками.
по теме
Не в настроении: забавные фото злых животных
Животные из этой подборки явно желают, чтобы их оставили в покое
"Мисс Украина-2018": названо имя победительницы (фото)
Теперь же девушке предстоит представить Украину на самом престижном конкурсе красоты - "Мисс Мира"
Женщина нашла двуглавую змею посреди двора (фото)
Женщина обнаружила редкостную змею во дворе собственного дома
"Друзьям" - 24: первый эпизоды известного сериала (фото)
22 сентября 1994 впервые на экранах появился сериал "Друзья"
На берегу нашли неведомое гигантское чудовище (фото)
На берег в Новой Зеландии выбросило огромное пульсирующее существо