Космические аппараты передали удивительные фотографии с астероида Рюгу [ Редактировать ]
Японское космическое агентство официально сообщило, что их два аппарата MINERVA-II1 (1a и 1b) успешно сели на астероид Рюгу.
В качестве доказательства, агентство опубликовало фотографии, которые были запечатлены с поверхности астероида. Правда, снимки получились смазанными из-за того, что были сделаны в момент удара о поверхность.
Снимок модуля Rover-1A в движении по поверхности астероида Рюгу. Фото: The Planetary Society
Высадка аппаратов была произведена 21 сентября, но Японское космическое агентство решило отложить сенсационное заявление, чтобы убедиться в успешности миссии.
Тень "Хаябуса-2" на поверхности астероида Рюгу. Фото: JAXA
"Роверы MINERVA-II1 (1a и 1b) успешно сели на поверхность Рюгу. Оба аппарата в отличном состоянии и уже передали фотографии и данные. Более того, аппараты двигаются по поверхности", — сообщает официальная страница миссии в Twitter.
Роверы "Минерва" на поверхности астероида. Смоделированная анимация.
Стоит отметить, что роверы способны передвигаться по поверхности Рюгу, но из-за крайне низкой гравитации они не могут катиться на колесах, вместо этого передвигаются прыжками при помощи специального вращающегося маховика.
Японский зонд "Хаябуса-2"
Доставил роверы зонд "Хаябуса-2", который аккуратно спустился на высоту 55 метров над поверхностью астероида, а после отстыковки астероидоходов, набрал высоту и вышел на изначальную орбиту на высоте 20 километров от поверхности Рюгу.
Фотография Рюгу с расстояния в 22 километра
Перед главным космическим аппаратом "Хаябуса-2" тоже стоят важные научные задачи. Одна из основных – сбор образцов грунта и отправка их на Землю для анализа.
Напомним, что ранее астрономы раскрыли феномен движения звезд.
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