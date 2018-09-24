Чрезмерное и навязчивое беспокойство о собственном здоровье может навредить. Особенно, если человек здоров. Такой синдром называют health anxiety, рассказывает исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на свой странице в Facebook.

Люди, которые имеют такой синдром, постоянно переживают за свое здоровье. Простые симптомы, например, боль в горле или повышение температуры, они могут воспринимать как симптом серьезной болезни. Поэтому постоянно делают дополнительные анализы или обследования, которые часто сами себе назначают, и ищут часами информацию в интернете о болезни. Страх заболеть серьезной болезнью может негативно сказываться на повседневной жизни.

Чрезмерная тревога и стресс повышают риск появления реальных болезней. Дополнительный стресс влияет на появление вредных привычек.

Ульяна Супрун дала также несколько советов, которые помогут избежать чрезмерной тревоги:

1. Ведите дневник

В дневнике следует записывать то, что больше всего беспокоит по поводу здоровья. Это поможет проанализировать ситуацию и понять, какие проблемы стоят внимания.

2. Не ищите информацию в интернете

Люди часто на различных сайтах в интернете проверять имеющиеся у себя симптомы. Интернет не всегда хороший советчик. Старайтесь специально не заходить на подобные ресурсы. Лучше обратиться к врачу.

3. Не ставьте диагноз самостоятельно

Кроме чрезмерного волнения, появляется риск начать неоправданное и потенциально опасное лечение. Обязательно консультируйтесь с врачом. Существуют научные исследования, указывающие, что врачи диагностируют вдвое лучше, чем специально созданные онлайн-ресурсы.

4. Старайтесь отвлечься на другие дела

Отвлекайтесь от тревожных мыслей о болезни с помощью прогулок, занятий спортом, чтения или общения с друзьями.

5. Проконсультируйтесь со своим врачом

Если болезнь действительно есть, то специалист может назначить специальное лечение или направить к психотерапевту.

На днях Супрун рассказала, почему пациентов нужно выносить "ногами вперед".