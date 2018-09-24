Джамала показала редкое фото с сыном [ Редактировать ]
Известная украинская певицы Джамала показала редкий снимок с сыном. Соответствующее фото артистка выложила на своей странице в Instagram.
В подписи к фото певица написала стих, посвященный малышу.
Подписчики активно комментируют фото певицы:
"Супер! Какие слова приветствия! Браво", Супер!Здоровья Эмиру-Рахману и процветания и любви семье", "Джамала - наша Гордость!", "Я в восторге от стиха", "Красотища".
Привет, Эмир-Рахман, привет! Давай, дружище, твой билет, На этот поезд, что идет, Без остановок, напролет, Сквозь ночь, Сквозь день, Сквозь крылья птиц, Сквозь взмах застенчивых ресниц, Сквозь одиночество цветка Сквозь ветры, волны, облака Взлетай, Эмир-Рахман, взлетай! Он показался - этот край Луны и Солнца. Замок, мост, Дельфиньи спины старых звезд. Трава в степи, пчелиный рой - Весь мир готов твоей игрой - Сегодня стать и навсегда. Весь мир, прозрачный как вода. Весь мир, исполненный любви. С огнем и нежностью в крови. Он ждал тебя, извёлся весь. Он - для тебя. Привет! Ты здесь! ВП 28.03.2018
Публикация от Jamala (@jamalajaaa)
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