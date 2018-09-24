Известная украинская певицы Джамала показала редкий снимок с сыном. Соответствующее фото артистка выложила на своей странице в Instagram.

В подписи к фото певица написала стих, посвященный малышу.

Подписчики активно комментируют фото певицы:

"Супер! Какие слова приветствия! Браво", Супер!Здоровья Эмиру-Рахману и процветания и любви семье", "Джамала - наша Гордость!", "Я в восторге от стиха", "Красотища".

Ранее Джамала порадовала поклонников снимками в купальнике.