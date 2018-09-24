Украинская певица Анна Седокова возмутила сеть откровенным снимком. Соответствующий снимок певица разместила на своей странице в Instagram.

Поклонникам не понравился слишком откровенный наряд певицы.

"Тихий уютный домашний воскресный вечер", - подписала фото Анна.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова раскрыла секрет роскошной фигуры.