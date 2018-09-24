Анна Седокова возмутила снимком без белья [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Украинская певица Анна Седокова возмутила сеть откровенным снимком. Соответствующий снимок певица разместила на своей странице в Instagram.
Поклонникам не понравился слишком откровенный наряд певицы.
"Тихий уютный домашний воскресный вечер", - подписала фото Анна.
Ранее мы писали о том, что Анна Седокова раскрыла секрет роскошной фигуры.
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