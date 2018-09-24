Купить iPhone XS: сколько нужно работать [ Редактировать ]
Эксперты Picodi подсчитали, сколько дней нужно работать в разных странах мира, чтобы позволить себе купить новый iPhone XS. В Швейцарии это 5,1 дня, а в Люксембурге - неполных 7 дней. Что касается Украины - то это 136 полных рабочих дней.
Статистика была основана на официальных данных о среднестатистической заработной плате граждан в странах мира и на ценах на "яблочные" гаджеты.
Также подсчитано, что в Норвегии и Дании для покупки гаджета потребуется работать чуть более семи дней, а в Арабских Эмиратах и Сединенных штатах - по 7,6 и 8,4 дня.
В Пакистане и Казахстане показатели - 88 и 86 дней соответственно. Менее благоприятная картина, чем у украинцев, лишь на Филиппинах. Там проработать жителям придется 156 рабочих дней.
Актуально это в случае, если больше не нужно тратить деньги ни на какие другие нужды.
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