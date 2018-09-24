В Закарпатской области грузовик "слетел" в кювет, водитель погиб (фото) [ Редактировать ]
Сегодня, 24 сентября, в Закарпатской области возле села Солочин грузовик слетел с моста. Водитель грузовика погиб. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Так, сообщается, что авария произошла около 8:45 возле села Солочин Савеловского района.
Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Renault Magnum, 56-летний житель Николаева, двигаясь в направлении села Поляна, не справился с управлением и съехал с моста в реку Пиня.
От полученных травм водитель скончался на месте.
Ранее мы сообщали, что в крупном ДТП возле Львова пострадали дети.
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