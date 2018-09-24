Судьба изменений в Основной закон сейчас в руках судей КС

Конституционный суд Украины начал работать в полном составе впервые со времен Революции Достоинства. Об этом заявил Петр Порошенко на церемонии принятия присяги двумя судьями - Ириной Завгородней и Олегом Первомайским.

Их кандидатуры согласовали на прошлой неделе на заседании Верховной Рады. Президент отметил, что судьба изменений в Основной закон относительно курса Украины в ЕС и НАТО сейчас в руках судей КС.

"Думаю, що зараз, коли доля законопроекту у ваших руках, ми також зможемо зробити все можливе, щоб найближчим часом ми мали можливість розглянути в першому читанні у Верховній раді конституційні зміни і на наступній сесії прийняти його в цілому", - говорит Петр Порошенко, президент Украины.