Боевики на Донбассе продолжают использовать запрещенные калибры. Из тяжелых минометов били сегодня на Приморском направлении. За день уже было 8 обстрелов. Активизировался противник и в районе Горловки. На позициях украинских военных побывал наш военкор Игорь Левенок.

Еще на подъезде к поселку Зайцево противник начал бить из противотанкового комплекса. Армейцы зафиксировали несколько разрывов. Повезло, заряды были не осколочные. Вот такое здесь перемирие, говорят солдаты.

"Ну, как видите, вы сами на себе это прочувствовали, это уже не со слов, а на практике сами видите, как они этого перемирия придерживаются", - говорит Павел, военнослужащий вооруженных сил Украины.

Что ни день, то новые обстрелы. Из стрелкового оружия и минометов. Оккупанты бьют из запрещенных калибров словно по расписанию. Бойцы говорят - иногда можно часы сверять.

Чаще всего ночью, но было такое, что и утром несколько дней подряд вылезали и стреляли в одно и тоже время: в пять двадцать, в пять тридцать, приблизительно".

Константину двадцать один. Родом из Чернигова. В армии уже три года. На фронт ушел сразу после школы. В окопе парня мы застали с ручкой и тетрадью. Говорит, война - это не повод забросить учебу. Он заочно учится в педуниверситете на факультете начального образования. Домашние задания получает по телефону.

"Сидел и писал конспект на свою зимнюю сессию, то есть мне его сдать надо, вот сидел писал и как раз началась стрелкотня работать вот прямо по мешках прилетел. Те отлаживаешь конспект и берешь автомат? Да нет, я подумал ну чего отвлекаться, дальше сижу и пишу конспект", - говорит Константин Деревянко, военнослужащий вооруженных сил Украины.

В окопах на этой позиции много совсем молодых парней. Дмитрию двадцать. Родом из Антрацита, Луганской области. Там и закончил школу в 2015. Сейчас этот город под оккупантами, но Дмитрий пошел воевать за Украину. Говорит, среди местной молодежи много таких, как он.

"Они ждут, я переписываюсь сейчас с ребятами, то они ждут и надеяться, что мы скоро приду надеяться и верят в нас", - говорит Дмитрий, военнослужащий вооруженных сил Украины.

И ребята уверены, победу Украины приближать будут именно они. Подписали контракт до конца особого периода и призывают сверстников последовать этому примеру.