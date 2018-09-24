Профсоюзы Украины проведут в октябре Всеукраинскую акцию протеста. Они требуют повысить зарплаты и пенсии, остановить рост цен, тарифов и прекратить рейдерство в стране.

Пикеты запланированы в два этапа. 9 октября акции пройдут на предприятиях и в областных центрах. А уже 2017 в столице состоится митинг. Протестующие планируют пройти маршем от Майдана Незалежности к Кабинету министров и Верховной Раде Украины.