Профсоюзы Украины анонсировали масштабную акцию протеста [ Редактировать ]
Профсоюзы Украины проведут в октябре Всеукраинскую акцию протеста. Они требуют повысить зарплаты и пенсии, остановить рост цен, тарифов и прекратить рейдерство в стране.
Пикеты запланированы в два этапа. 9 октября акции пройдут на предприятиях и в областных центрах. А уже 2017 в столице состоится митинг. Протестующие планируют пройти маршем от Майдана Незалежности к Кабинету министров и Верховной Раде Украины.
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