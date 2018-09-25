Вызывает боли в спине и шее: врачи назвали самую вредную позу для сна [ Редактировать ]
Врачи-сомнологи из американской клиники Майо провели ряд очень важных экспериментов, в результате которых им удалось определить самую вредную для здоровья позу во время сна, пишет издание "Сегодня".
По их мнению, позиция на животе может привести к болям в спине, напряжению в шее, суставах и покалыванию в конечностях. Особенно не рекомендуется спать на животе беременным женщинам, так как в такой позе ухудшается кровоток.
Чтобы снизить нагрузку на позвоночник, следует поместить дополнительную подушку под таз и нижнюю часть живота, а также поменять матрас на более жесткий. Кроме того, ученые советуют спать в удобном положении, когда голова и шея могут свободно поворачиваться.
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