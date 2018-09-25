Порошенко прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки, где примет участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Порошенко выступит с речью в ходе общих дебатов 73-й ГА ООН, примет участие в Саммите миротворчества ООН и проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира.
Как отмечает пресс-служба, особое внимание во время визита будет уделено углублению украинско-американских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах - президент встретится с представителями деловых кругов США.
Кроме того, в рамках программы пребывания в Нью-Йорке Порошенко встретится с лидерами украинской общины США.
Визит президента в Нью-Йорк продлится три дня - с 24 по 27 сентября 2018 года.
Напомним, Генеральная ассамблея ООН включила в повестку дня пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины"
Ранее мы сообщали, что мировые лидеры готовятся к дебатам в Генасамблее ООН.
по теме
В ООН рассмотрят ситуацию на оккупированных территориях Донбасса
Это поможет донести правду мировому сообществу о трагических последствиях оккупации Крыма и агрессии на востоке страны
Україна та США узгодили продовження санкцій проти Росії
Петро Порошенко та спецпредставник США Курт Волкер обговорили питання міжнародної безпеки
Конституційний суд працюватиме у повному складі
Доля законопроекту про внесення змін до Конституції щодо закріплення курсу України на ЄС і НАТО зараз в руках суддів Конституційного суду
Конституційний суд України запрацював в повному складі
Доля законопроекту про внесення змін до Конституції щодо закріплення курсу України на ЄС і НАТО зараз в руках суддів Конституційного суду. Про це заявив Петро Порошенко на церемонії прийняття присяги двома суддями - Іриною Завгородньою та Олегом Первомайським
США предъявят новые обвинения Китаю
Вашингтон планирует развернуть широкое наступление на Китай, обвинив его во враждебной деятельности против американских компаний