Президент Украины Петр Порошенко прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки, где примет участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Порошенко выступит с речью в ходе общих дебатов 73-й ГА ООН, примет участие в Саммите миротворчества ООН и проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира.

Как отмечает пресс-служба, особое внимание во время визита будет уделено углублению украинско-американских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах - президент встретится с представителями деловых кругов США.

Кроме того, в рамках программы пребывания в Нью-Йорке Порошенко встретится с лидерами украинской общины США.

Визит президента в Нью-Йорк продлится три дня - с 24 по 27 сентября 2018 года.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН включила в повестку дня пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины"

Ранее мы сообщали, что мировые лидеры готовятся к дебатам в Генасамблее ООН.