Непогода в Украине: более 200 населенных пунктов остались без света [ Редактировать ]
В ночь на 25 сентября из-за плохих погодных условий обесточены 205 населенных пунктов Украины. Обесточивание произошло в семи областях страны. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, в Житомирской области без света остался 91 населенный пункт, Киевской - 54 населенных пункта, Волынской - 23 населенных пункта, Ривненской - 21 населенный пункт, Одесской - 12 населенных пункта, Сумской - 2 населенных пункта и Кировоградской - 2 населенных пункта.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Ранее мы писали о том, что по Украине "ударят" первые заморозки.
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