"Мисс Украина-2018": лишенная короны девушка заявила о дискриминации [ Редактировать ]
Победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2018" Вероника Дидусенко заявила о дискриминации после того, как ее лишили короны и звания. Причиной этому стало то, что сплыла информация о ее бывшем браке и наличии ребенка. Об этом пишет "Корреспондент".
Девушка заявила, что считает правила конкурса дискриминацией по отношению к женщинам, состоявшим в браке или имеющим детей.
Она также выразила намерение побороться за звание королевы красоты на конкурсе в Китае.
Также имеется информация, что Дидусенко не желает добровольно отказываться от своего титула и хочет побороться за победу на конкурсе "Мисс мира".
В то же время юристы национального конкурса считают, что участие Дидусенко в "Мисс мира" может грозить Украине дисквалификацией, поскольку правила конкурса аналогичны.
Ранее мы писали о том, что победительницу наказали за обман и отобрали корону.
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