В Киеве молодой парень жестко убил таксиста. Юноша нанес своей жертве 30 ударов ножом в голову, шею и руки. Жуткий инцидент произошел 21 сентября, сообщает "Информатор".

19-летний парень вызвал такси, чтобы добраться домой в село Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района. По дороге между водителем и парнем возник конфликт, в результате которого молодой человек убил 40-летнего мужчину. Подозреваемый выбросил окровавленного водителя из салона авто на дорогу, и угнал автомобиль Mercedes-Benz на иностранной регистрации.

На угнанной машине парень совершил ДТП. В ходе обыска у парня обнаружили нож со следами крови таксиста.

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении 19-летнему парню в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

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