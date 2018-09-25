А пока менеджеры "Нафтогаза" презентовали новых игроков на украинском газовом рынке. Продажей топлива теперь займутся три новые компании, созданные "Нафтогазом". Какие опасности в этом видят эксперты? Об этом в материале.

Большой передел на газовом рынке. Отныне голубое топливо украинцам будут продавать новые компании. Свою бизнес-схему сегодня представили руководители "Нафтогаза". Так, продажей газа населению теперь займется Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", "Теплокоммунэнерго" станут закупать топливо у компании "Нафтогаз тепло", а работой с коммерческими клиентами займется предприятие "Нафтогаз-трейдинг". Все эти фирмы - дочерние компании "Нафтогаза". Как заявили сегодня в руководстве компании - это поможет якобы демонополизировать рынок, однако эксперты считают иначе.

"Это новая сверхмонополия, которая уже никем не контролируемая, которая будет облагать людей дополнительным налогов в виде увеличения цен на газ. Эти цены будут бесконтрольно расти, потому что вообще нет конкуренции на рынке газа. "Нефтегаз" вообще убивает любую конкуренции. И их главная задача зарабатывать премии для руководства "Нефтегаза" и наблюдательного совета, который находиться под контролем иностранцев", - говорит Тарас Завгородний.

Более того, специалисты уже говорят о коллизиях в законодательстве, к которым приведет такой передел рынка. Согласно правилам закупать газ каждый потребитель может лишь у одного поставщика. Да и перезаключить договора пока что будет невозможно. Закон запрещает это делать при наличии долга у потребителей. А предприятия, потребляющие газ, уже задолжали "Нафтогазу" почти 30 миллиардов гривен, а значит, контракты с новыми фирмами будут вне закона. В топ-менеджменте газового монополиста разводят руками, мол - проблема не наша.

"Тут ми кажемо уряду, що якщо буде прийняте відповідне регулювання - питання боргів можна винести за дужки. І ми можемо постачати відповідно газ теплогенеруючим компаніям, якщо просто буде певний графік, як я казав, який буде казати про те, як борги будуть погашатися. Ми можемо вести розмову. Коріння цієї проблеми треба шукати в неефективності зараз ринку газу", - заявил Юрий Витренко, директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины".

Неясно и как украинцы теперь будут получать субсидии на оплату газа, долг по которым уже и так достиг 8-ми миллиардов гривен. Ведь по задумке "Нафтогаза" отныне топливо будут продавать лишь по предоплате, а вносить ее за счет госбюджета - нельзя. Однако главное - новые компании, по сути, станут перекупщиками. А значит, газ может подорожать, а на рынке появятся новые коррупционные схемы, утверждают эксперты.

"Воно породе нову схему на ринку газу, якщо ми сьогодні маємо ціну майже 7 тисяч гривень для споживачів населення це ціна, за якою "Нафтогаз" постачає газ за спеціальними обов'язками. А ринкова ціна це як мінімум 13-14 тисяч гривень. Вже прослідковується певна схема - хто першим з промисловості добіжить до кабінету голови "Нафтогазу" і першим підпише правильний договір, той і отримає хорошу ціну, тому доводиться констатувати, що "Нафтогаз" продовжує монополізацію газового ринку України. Ми будемо бачити рост прибутків "Нафтогазу", виплату можливо нових премій керівництву "Нафтогазу", - говорит Юрий Корольчук, эксперт Института энерогетичекских стратегий.

Новые компании уже получили лицензии, однако теперь правительство должно внести их в список так называемых поставщиков со специальными обязанностями. Без этого компании будут продавать газ украинцам по промышленной цене - 14 тысяч гривен. Когда это произойдет - неизвестно. А до отопительного сезона осталось совсем ничего.