Союз журналистов против "Укрпочты". По мнению представителей прессы, в результате действий "монополиста" - рынок печатных СМИ в Украине за три года сократился почти на 30 процентов. Якобы компания проводит слишком агрессивную тарифную политику. Способствует падению газетных продаж и очередная реформа от "Укрпочты", которая повлекла массовое закрытие отделений в регионах. Журналисты и издатели обратились к правительству с требованием вмешаться в ситуацию.

"Укрпошта" реалізовує агресивну політику, щодо доставки газет, щодо газетної тематики. Відповідно, вона проявляється в тому, що на сьогодні стрімко зростають тарифи. Немає реагування на неякісну доставку. Відповідно так само скаржаться редакції на невиконання можливостей, через каталоги доступитися до аудиторії", - говорит Сергей Томиленко, глава национального союза журналистов Украины.

"Спроба диктувати свої умови всім редакціям друкованих видань - нагадує спробу регулювати цей сегмент інформаційної сфери, що становить велику загрозу в сьогоднішній ситуації. І фактично, ми знаємо, що людьми, які погано поінформовані - дуже легко маніпулювати", - говорит Лина Кущ, секретарь национального союза журналистов Украины.