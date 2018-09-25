В Одессе горит санаторий (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Думская
В Одессе произошел пожар в одном из корпусов санатория "Красные зори", что на 9-й станции Фонтана. Об этом сообщает местное издание "Думская".
В ГСЧС подтвердили эту информацию, сообщив, что пожарные приступили к тушению и пытаются не допустить распространения огня на соседние здания.
Горит заброшенный спальный корпус санатория. Еще три года назад здесь жили люди. С первого этажа огонь перекинулся на второй этаж и крышу здания.
Отмечено, что на месте работают 6 пожарных расчетов.
Напомним, во время пожара в одесском лагере "Виктория" в сентябре 2017 года погибли трое детей.
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