В Одессе произошел пожар в одном из корпусов санатория "Красные зори", что на 9-й станции Фонтана. Об этом сообщает местное издание "Думская".

В ГСЧС подтвердили эту информацию, сообщив, что пожарные приступили к тушению и пытаются не допустить распространения огня на соседние здания.

Горит заброшенный спальный корпус санатория. Еще три года назад здесь жили люди. С первого этажа огонь перекинулся на второй этаж и крышу здания.

Отмечено, что на месте работают 6 пожарных расчетов.

Напомним, во время пожара в одесском лагере "Виктория" в сентябре 2017 года погибли трое детей.