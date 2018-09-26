Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН призвал к вводу миротворцев на Донбассе.

Об этом Порошенко заявил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Я уверен, что многонациональная миротворческая операция с четко определенной задачей ООН относительно возобновления суверенитета и территориальной целостности Украины может быть определяющим фактором прекращения страданий украинского народа. Мы считаем, что не существует лучшего способа отправки такой операции под надежным мандатом ООН. Это очень помогло бы заставить Россию добросовестно выполнять минские договоренности", - сообщил Порошенко

Он подчеркнул, что Россия является единственной страной, которая выступает против введения миссии на востоке Украины.

"Я благодарен Германии, Франции и США за мобилизацию международной поддержки этой инициативы. Только Россия против миротворцев. Одной из причин этого является то, что Кремль боится. Боится, что миротворцы увидят российскую военную силу и военные ресурсы на всей оккупированной территории", - добавил президент.

Порошенко уверен, что Россия боится потерять контроль над украинско-российским участком границы.

"Россия боится потерять контроль над украинско-российским участком границы, который Кремль удерживает для обеспечения постоянной инфильтрации своих войск на Донбасс. Разве не ООН должна предоставить смелый ответ этому вызову?", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем Twitter.

Росія боїться втратити контроль над українсько-російською ділянкою кордону, який Кремль утримує для забезпечення постійної інфільтрації своїх військ на Донбас. Хіба не повинна ООН надати сміливу відповідь цьому виклику? - Президент на саміті ООН з миротворчості pic.twitter.com/p1kMdKHsU5 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 25 сентября 2018 г.

Также Петр Порошенко и специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время сессии Генассамблеи ООН обсудили ситуацию на Донбассе.