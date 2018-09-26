До Маріуполя прибули два українські судна [ Редактировать ]
Пошуково-рятувальне судно "Донбас" та буксир "Корець" напередодні прибули до порту "Маріуполь". Як повідомили в Міноборони, під час проходження Азовським морем не обійшлося без провокацій з боку Росії.
ВМС показало відео, як поблизу Маріуполя російський прикордонний катер на великій швидкості намагався наблизитися до українських кораблів. Однак екіпажі малих броньованих артилерійських катерів "Лубни" та "Кременчук" відігнали його від місця стоянки українських суден - зазначили у ВМС.
Нагадаю, військові кораблі "Донбас" і "Корець" 20 вересня вирушили з Одеси, і мають прибути до Бердянська, де буде створено військово-морську базу України в Азовському морі.
по теме
Украина выпустила новый боевой корабль (фото)
В Киеве спустили на воду десантно-штурмовой катер, полностью разработанный и созданный в Украине
Украина направила боевые корабли в Азовское море (фото)
Военно-морские Сил Украины выпускают в Азовское море боевые корабли с целью усиления защиты
Українські військові кораблі прибули до порту "Маріуполь"
Пошуково-рятувальне судно "Донбас" та буксир "Корець" прибули до порту "Маріуполь". Як повідомили в Міноборони, під час проходження Азовським морем знову не обійшлося без провокацій з боку Росії
Біля берегів Португалії знайшли корабель с порцеляною
Знахідка десятиліття. Поблизу узбережжя Португалії знайшли корабель, який затонув 400 років тому
Госдеп США владеет информацией об армии России на Донбассе - Волкер
США владеют информацией о командирах, цепочке командования, типах войск, их финансирование, численности военнослужащих регулярной российской армии на Донбассе