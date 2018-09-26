Пошуково-рятувальне судно "Донбас" та буксир "Корець" напередодні прибули до порту "Маріуполь". Як повідомили в Міноборони, під час проходження Азовським морем не обійшлося без провокацій з боку Росії.

ВМС показало відео, як поблизу Маріуполя російський прикордонний катер на великій швидкості намагався наблизитися до українських кораблів. Однак екіпажі малих броньованих артилерійських катерів "Лубни" та "Кременчук" відігнали його від місця стоянки українських суден - зазначили у ВМС.

Нагадаю, військові кораблі "Донбас" і "Корець" 20 вересня вирушили з Одеси, і мають прибути до Бердянська, де буде створено військово-морську базу України в Азовському морі.