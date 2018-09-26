Чи готові люди та техніка до надзвичайних ситуацій?

Навчальна тривога у Львівській опері. Чи готові люди та техніка до надзвичайних ситуацій у місцях масового скупчення - перевіряли рятувальники міста Лева. Розповідає Галина Якушко.

Близько сотні рятувальників оточили Оперний театр імені Крушельницької. Розгортають рукава, підключають гідранти. До виходів з театру підганяють 15 машин спецтехніки, зокрема колінчастий вал і автодрабину.

Пожежа в оперному театрі - таке умовне завдання отримали рятувальники. Тривога навчальна. Надзвичайники перевіряють готовність систем пожежогасіння, вивчають планування театру. Кажуть, воно доволі складне, адже споруду збудували понад сотню років тому.

"В першу чергу це пошуки рятування потерпілих тому що це об'єкт з масовим перебуванням людей. Тут в оперному театрі тільки 1040 посадочних місць. От в першу чергу ми звертали увагу на пошук і рятування потерпілих", - говорить Микола Гуменюк, заступник начальника управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС у Львівській області.

"Одного потерпілого виявили. - Де виявлено в підвалі? - Так, в підвалі".

Умовних потерпілих знайдено. Техніку випробувано: погасити пожежу навіть на куполі оперного - вистачить сил.

"Це дуже важливий культурний об'єкт не лише у Львові, а в усій країні це об'єкт, який має не один поверх чи два поверхи тут є сцена, приміщення які є в театрі", - говорить Тарас Курчик, заступник генерального директора з маркетингу та організації глядача Львівського національного театру оперу та балету імені Соломії Крушельницької.

Навчання рятувальники згодом планують повторити. І не лише в Оперному театрі, а й у Палаці Потоцьких та Львівській консерваторії.