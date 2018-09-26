В Одесі затримали підозрюваних у нападі на активіста [ Редактировать ]
Поліція затримала трьох підозрюваних у нападі на одеського активіста Олега Михайлика - повідомляє прокурор області Олег Жученко. Усі троє - громадяни Грузії. У них вилучили револьвер, з якого, імовірно, стріляли в Михайлика.
Одному з підозрюваних - у відділку поліції стало зле, чоловіка доправили до лікарні. Там його палату намагалися заблокувати соратники, щоб того не відвезли в СІЗО.
Спецпризначенці силою виштовхувати їх із лікарні. Тим часом, стан потерпілого Михайлика покращився, лікарі дозволили йому вставати з ліжка. нагадаю, на Олега Михалика, борця з незаконними забудовами - напали в суботу ввечері. З важким вогнепальним пораненням його шпиталізували.
Після цього керівництво МВС доручило посилити охорону громадських організацій та їхніх активістів, і разом із Нацгвардією посилили патрулювання Одеси.
"Після скоєння замаху на умисне вбивство Олега Михайлика затримано троє осіб які обгрунтовано підозрюються у вчиненні цього злочину. Ми будемо звертатися до суду з проханням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без альтернативи застави.
Це не просто спонтанній вчинок цей злочин планувався, була підготовка, було спостереження за Олегом Михайликом, саме тому ми можемо говорити що діяла злагоджена група", - говорить Олег Жученко, головний прокурор Одеської області.
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