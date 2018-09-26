До введення миротворців на Донбасі закликав президент України під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН. Він наголосив, що єдина країна, яка виступає проти введення місії на сході України - це Росія.

Петро Порошенко подякував Німеччині, Франції та Сполученим Штатам за мобілізацію міжнародної підтримки цієї ініціативи. Каже - переконаний, що Кремль боїться втратити контроль над українсько-російською ділянкою кордону.

"Багатонаціональна миротворча операція під егідою ООН, з єдиною чітко визначеною метою щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Звернення моєї країни щодо розгортання операції з підтримання миру ООН на окупованій території Донбасу, досі не було задоволено. Ми розглядаємо це як випробування здатності нашої Організації вирішувати складні конфліктні ситуації", - говорить Петро Порошенко, президент України.