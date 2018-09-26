Российский катер устроил провокацию в Азовском море (видео) [ Редактировать ]
Российский пограничный катер типа "Мангуст" на большой скорости пытался сблизиться с украинскими кораблями в Азовском море. Видео провокаций российской стороны опубликовала пресс-служба Военно-морских сил Украины на странице в Facebook.
"Пограничный катер РФ на большой скорости пытался сблизиться с нашими кораблями, но решительными активными действиями экипажей малых бронированных артиллерийских катеров "Лубны" и "Кременчуг" был отведен и не допущен к месту стоянки поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец", - отметили в ВМС.
На видео видны попытки провокаций со стороны россиян, а также слышать переговоры между экипажами российского катера типа "Мангуст" и пограничного корабля РФ "Крым".
Ранее мы сообщали, что Украина направила военные корабли в Азовское море.
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