Российский пограничный катер типа "Мангуст" на большой скорости пытался сблизиться с украинскими кораблями в Азовском море. Видео провокаций российской стороны опубликовала пресс-служба Военно-морских сил Украины на странице в Facebook.

"Пограничный катер РФ на большой скорости пытался сблизиться с нашими кораблями, но решительными активными действиями экипажей малых бронированных артиллерийских катеров "Лубны" и "Кременчуг" был отведен и не допущен к месту стоянки поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец", - отметили в ВМС.

На видео видны попытки провокаций со стороны россиян, а также слышать переговоры между экипажами российского катера типа "Мангуст" и пограничного корабля РФ "Крым".

Ранее мы сообщали, что Украина направила военные корабли в Азовское море.