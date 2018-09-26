Президент Петро Порошенко під час виступу на Генасамблеї ООН закликав ввести на Донбас миротворчу місію. Мій колега Дмитро Анопченко, який спостерігає за перебігом Генеральної асамблеї, розповість подробиці.

110 тисяч людей - військові, поліцейські, цивільні. Десь "блакитні шоломи" критикують, вважають ніби Об'єднані нації марно витрачають гроші, десь - навпаки, без їхньої присутності протистояння і досі тривали б.

Майбутнє миротворчих операцій генсек ООН і запросив обговорити в рамках Генасамблеї. Для Києва це ще одна можливість нагадати - рішення щодо нової місії, української, не ухвалюють надто довго.

"Запит моєї країни щодо розміщення миротворців ООН на окупованому Донбасі і досі не має вирішення. Це виглядає як тест - чи здатна організація взагалі реагувати на виклики у складних конфліктних ситуаціях. Тест, який ще доведеться пройти", - заявив Петро Порошенко.

Президент зазначає - спрямування миротворців на Донбас "вирішальний фактор для припинення конфлікту". Мовляв, "немає кращого шляху, ніж організувати таку операцію із міцним Оонівським мандатом". І повідомив - український план підтримують Німеччина, Франція та Сполучені Штати, а проти сама тільки Росія.

"Тільки Росія проти миротворців! По-перше, через те, що Кремль наляканий - миротворці побачать російські підрозділи та військове спорядження по всій окупованій території. Також вони налякані втратити контроль за українсько-російським кордоном", - вважає Порошенко.

Президент звернувся особисто до генсека організації із проханням брати ситуацію під свій контроль. Цю тему Порошенко ймовірно продовжить і сьогодні, адже у другій половині дня середи у нього головний захід, заради якого президенти і приїжджають щороку до Нью-Йорка виступ із трибуни Генасамблеї.