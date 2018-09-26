В Дунаївці сталася пожежа на паркетному заводі

На Хмельниччині в місті Дунаївці рятувальники кілька годин боролися з пожежею на паркетному заводі. Через лаки і фарби, які там зберігалися, вогонь довго не вдавалося приборкати