У Хорватії оголосили евакуацію через лісові пожежі [ Редактировать ]
На півдні Хорватії спалахнули лісові пожежі - евакуйовані десятки людей. У районі Оребіч згоріли 4 будинки. Жертв немає. Місцева влада евакуювала майже півсотні місцевих жителів, а також відпочивальників із таборів неподалік.
Керівник ДСНС Хорватії зазначив - становище доволі серйозне. На місці працюють пожежники. Однак, їхню роботу ускладнює сильний вітер.
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