В среду, 26 сентября, послы Европейского союза одобрили новый режим санкций из-за применения химического оружия. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Санкции приняты в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

"Послы Европейского соююза сегодня одобрили новый режим санкций за применение химического оружия после химатаки в Солсбери на Скрипаля. Но они пока не опубликованы", - написал он.

Ранее мы писали о том, что США ввели санкции против российских компаний.