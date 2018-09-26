Послы ЕС ввели новый санкционный режим [ Редактировать ]
В среду, 26 сентября, послы Европейского союза одобрили новый режим санкций из-за применения химического оружия. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
Санкции приняты в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
"Послы Европейского соююза сегодня одобрили новый режим санкций за применение химического оружия после химатаки в Солсбери на Скрипаля. Но они пока не опубликованы", - написал он.
Ранее мы писали о том, что США ввели санкции против российских компаний.
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