В Україні збільшиться кількість призовників на строкову службу [ Редактировать ]
Цієї осені в Україні збільшать кількість призовників на строкову службу. Кабмін затвердив чисельність громадян, які поповнять українське військо під час осіннього призову. Це майже 18 тисяч осіб.
Половина з них - потраплять до лав Збройних сил. Решта - до Нацгвардії, державної прикордонної служби та спецслужби транспорту.
На проведення призову уряд виділить 65 млн гривень. Осіння кампанія триватиме з жовтня по грудень.
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