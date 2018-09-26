Французькі приватні охоронці відтепер зможуть носити вогнепальну зброю. Щоправда, лише, якщо охороняють знаменитостей чи працюють на об'єктах, що можуть стати ціллю терористів. Наприклад, туристичні пам'ятки, торговельні центри і концертні зали.

МВС Франції очікує, що по ліцензію на носіння револьверів або напівавтоматичних пістолетів до них звернуться три з половиною тисячі охоронців.

Пропозицію щодо зброї президент Франції Емануель Макрон має представити цього тижня.