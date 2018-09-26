Подозреваемый по делу об отравление Скрипалей Руслан Боширов оказался другим человеком, настоящее имя которого Анатолий Чепига. Об этом утверждают расследователи Bellingcat.

"Он - высокопоставленный сотрудник ГРУ, удостоенный высшей государственной награды России, Герой России", сообщает сайт организации.

Ранее мы писали о том, что подозреваемых по делу задерживали в Европе.