Отравление Скрипалей: рассекретили настоящее имя преступника [ Редактировать ]
Подозреваемый по делу об отравление Скрипалей Руслан Боширов оказался другим человеком, настоящее имя которого Анатолий Чепига. Об этом утверждают расследователи Bellingcat.
"Он - высокопоставленный сотрудник ГРУ, удостоенный высшей государственной награды России, Герой России", сообщает сайт организации.
Ранее мы писали о том, что подозреваемых по делу задерживали в Европе.
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