Украина требует от Венгрии отозвать своего консула [ Редактировать ]
Украина требует от Венгрии отозвать своего консула, иначе дипломата вышлют. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин после переговоров с венгерским коллегой Петром Сийярто.
Встреча прошла во время генассамблеи ООН. И, по словам Климкина, закончилась практически безрезультатно. Министр отметил, что у него с собеседником слишком разные позиции. Украина возмущена недавней раздачей венгерских паспортов в Закарпатье и тем, что Будапешт призывал людей скрывать этот факт. Киев считает это грубым нарушением международных норм. Но у представителей Венгрии мнение противоположное.
"Ми протягом годинної дискусії не досягли згоди щодо того, як тлумачити цей інцидент. Я запропонував пану Сіярто самому відкликати консула, я так розумію, він з цим не згоден. Якщо відповідного рішення цими днями не відбудеться, він поїде додому, це безумовно. Всі останні заяви дуже нагадують полеміку, яка схожа на російську. Але я не хочу спекулювати - чому вона з'явилася, чи вони з'явилася після останніх контактів з російським керівництвом", - рассказал Павел Климкин, министр иностранных дел Украины.
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