Подозреваемый в краже бывший сотрудник Одесской таможни вышел на свободу [ Редактировать ]
Бывший сотрудник Одесской таможни, подозреваемый в краже 37 контейнеров, вышел на свободу. Об этом сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов.
Дениса Аминева отпустили под залог в 1,7 миллиона гривен. Это в сто раз меньше, чем сумма украденного товара.
Напомню, Аминева задержали в начале августа. По версии следствия, одна из его фиктивных компаний пыталась оформить партию товара на Одесской таможне. Груз досмотрели и составили протокол о нарушении таможенных правил, контейнеры арестовали и отправили на склад для хранения. Но через некоторое время - они исчезли. В них была ткань более чем на 140 миллионов гривен.
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