Чем отличается мужская измена от женской [ Редактировать ]
Мужчины и женщины дают разное определение слову "измена". В целом существует два вида измен - моральная и физиологическая. О различиях мужских и женских измен пишет психолог Наталья Холоденко в Instagram.
По ее словам, мужчина может просто захотеть заняться сексом с другой женщиной, потому что у нее красивые ноги, упругие ягодицы. Просто ему кто-то понравился, а тело отреагировало.
В таких случаях мужчине совсем не обязательно углубляться во внутренний мир этой женщины.
А вот у женщин все происходит по-другому. Наталья Холоденко объясняет, что женщины чаще решаются на секс с другим из-за эмоционального голода.
Продолжительное игнорирование потребностей женщины в принятии, уважении, восхищении, вынуждает ее становится раздражительной, грустной, требовательной "бабой".
Психолог отметила, что большинство женщин не признаются себе в этой правде и мужчинам не сообщают.
Измены мужчины и женщины разные. Мужчина может просто захотеть секса с женщиной, потому что у нее ноги красивые или попа пухлая. Вот понравилась, тело отреагировало, и не обязательно вникать в глубину ее внутреннего мира. Женщины чаще всего решаются на секс с другим от эмоционального голода. Как правило, это разрешение внутреннего кризиса. Если месяцами игнорировать потребность женщины в принятии, уважении, восхищении, она превращается в раздражительную, унылую, требовательную бабу. И, к сожалению, большинство женщин и сами не особо признаются себе в этой правде и мужчине не сообщают.
Публикация от Наталья Холоденко (@kholodenkon)
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