Мужчины и женщины дают разное определение слову "измена". В целом существует два вида измен - моральная и физиологическая. О различиях мужских и женских измен пишет психолог Наталья Холоденко в Instagram.

По ее словам, мужчина может просто захотеть заняться сексом с другой женщиной, потому что у нее красивые ноги, упругие ягодицы. Просто ему кто-то понравился, а тело отреагировало.

В таких случаях мужчине совсем не обязательно углубляться во внутренний мир этой женщины.

А вот у женщин все происходит по-другому. Наталья Холоденко объясняет, что женщины чаще решаются на секс с другим из-за эмоционального голода.

Продолжительное игнорирование потребностей женщины в принятии, уважении, восхищении, вынуждает ее становится раздражительной, грустной, требовательной "бабой".

Психолог отметила, что большинство женщин не признаются себе в этой правде и мужчинам не сообщают.

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