Наблюдатели специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что в Донецкой и Луганской областях зафиксировано около 134 взрыва.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, однако аналогичное количество взрывов (около 100), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом", - говорится в отчете.

В Донецкой области зафиксированы обстрелы в районе Донецкой фильтровальной станции, Светлодарска и Гнутово.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая 34 взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (11 взрывов)", - указано в отчете.

В Луганской области зафиксированы и другие нарушения в районах Кряковки, Золотого-5 и Михайловки.

Петр Порошенко и специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время сессии Генассамблеи ООН обсудили ситуацию на Донбассе.