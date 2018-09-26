Президент Украины Петр Порошенко на выступлении в Генассамблее ООН заявил, что Россия создает экологическую катастрофу в Украине.

"Россия умножает человеческую трагедию, которая теперь имеет новое измерение - экологическое. Она заражает наши земли и создает экологические катастрофы не только в оккупированном Крыму, но также и на Донбассе", - заявил Порошенко.

Это стало ежедневной реальностью для украинцев уже в течение 4-х лет: "Тысячи смертей, разрушения, перемещения и человеческие страдания - для моих сограждан эти годы стали большим испытанием, их стойкости и веры".

По словам президента, таким образом Россия наказывает Украину за суверенное решение - жить свою следующую жизнь среди демократических ценностей и правил. Россия убивает, разрушает и лжет в индустриальных масштабах.

Также Порошенко передал генсеку ООН ноту о разрыве договора о дружбе с Россией.