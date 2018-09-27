Украина понесла потери на Донбассе - Порошенко [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Генассамблее ООН сообщил о потерях среди защитников Украины на Донбассе.
Выступление президента в Нью-Йорке транслировалось в прямом эфире.
Порошенко подчеркнул, что украинцы погибли в результате войны, которую ведет Россия - постоянный член Совбеза ООН.
"В то время, как я провозглашаю эту речь, нам принесли печальные новости об еще одной смерти на линии разграничения, которая произошла от руки врага. Снова несколько семей не дождались своих сыновей и родителей с линии разграничения", - заявил Порошенко.
Во время своей речи глава государства заявил, что молчание международного сообщества является оружием, которое Кремль использует против Украины и остального мира.
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