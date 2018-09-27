Українські прикордонники провели військові навчання [ Редактировать ]
Захищати прибережні позиції, знищувати надводні цілі та десант противника. Такі завдання мали українські прикордонники під час тактичних навчань на узбережжі Азовського моря. Навички відпрацьовували й снайперські групи. А піхота й екіпажі бронемашин тренувалися взаємодіяти під час ведення бою. Окрім того, військові вчилися надавати домедичну допомогу та виносити поранених з-під вогню.
"Кулеметники підвищили точність стрільби в русі та із укріплень, а водії броньованих автомобілів удосконалили майстерність керування під час руху в колонні", - повідомив Олег Личковський, помічник начальника Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ.
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