На Донбасі окупанти продовжують нехтувати перемир'ям. Попередньої доби ворог тричі порушив режим тиші. Ворог атакував у районі Гнутового, Водяного та Лебединського. Бійці кажуть, на ворожому боці відбулася чергова ротація. На передових позиціях поблизу Авдіївки - побувала наша знімальна група. Репортаж Ігоря Левенка.

"Був прильот СПГ осколочно-фугасний, буквально тридцять-сорок сантиметрів від кромки окопа".

Удень, увечері, вночі... Смертоносний сюрприз прилетіти може коли завгодно. Це передова в районі Авдіївки. Неподалік Донецька фільтрувальна станція. Армійці кажуть, якоїсь логіки у ворожих обстрілах - годі й шукати. Закономірність одна - якась стрілянина, протягом доби, неодмінно буде.

"Таким чином вони ведуть турботливий вогонь, провокують, або хочуть піймати на моменті неочікуваності. Ви розумієте, людина не очікує, тихо-тихо і тут раптом бах, і прильот з РПГ-7, тому ми до цього вже звикли", - говорить Віталій, військовослужбовець Збройних сил України.

Лабіринти окопів - у людський зріст. Рослинність всюди посічена кулями. Військові розповідають - днями на той бік заїхали кавказці. У найманців руки сверблять. Роблять вилазки, аби постріляти у бік українських позиції.

"Останнім часом вони дуже активні стали, раніше, якщо ми їх виявили й нанесли вогневий удар вони або ховалися, відходили, а цей раз вони навіть вели обстріл з того боку відстрілювалися. Засіли в зеленці і відстрілювалися. Я думаю, що серед них був снайпер", - розповідає Віталій, військовослужбовець Збройних сил України.

Хлопці кажуть - ворогам часто кортить погратися зі смертю. Вони наближаються невеликими групами й відкривають вогонь. Втім сафарі на українських солдатів чужинцям дорого обходиться.

"Був бій, коли чітко вночі ми в тепловізор на дереві побачили силует людини, нанесли вогневий удар, тіло впало і дві людини тягнули цього третього за собою".

Армійці дають прочухана ворогові, і той на певний час вгамовується. Позиції військовиків надійно укріплені. Тут панує дисципліна й порядок. Солдати, які відзначилися, - отримують ось таку нагороду. Козацький ніж:

"За сумлінну службу і основною відмінністю від інших ножів є ось такий козак, який є символом нашого підрозділу".