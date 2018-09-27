Бойовики продовжують нехтувати перемир'ям на Донбасі [ Редактировать ]
На Донбасі окупанти продовжують нехтувати перемир'ям. Попередньої доби ворог тричі порушив режим тиші. Ворог атакував у районі Гнутового, Водяного та Лебединського. Бійці кажуть, на ворожому боці відбулася чергова ротація. На передових позиціях поблизу Авдіївки - побувала наша знімальна група. Репортаж Ігоря Левенка.
"Був прильот СПГ осколочно-фугасний, буквально тридцять-сорок сантиметрів від кромки окопа".
Удень, увечері, вночі... Смертоносний сюрприз прилетіти може коли завгодно. Це передова в районі Авдіївки. Неподалік Донецька фільтрувальна станція. Армійці кажуть, якоїсь логіки у ворожих обстрілах - годі й шукати. Закономірність одна - якась стрілянина, протягом доби, неодмінно буде.
"Таким чином вони ведуть турботливий вогонь, провокують, або хочуть піймати на моменті неочікуваності. Ви розумієте, людина не очікує, тихо-тихо і тут раптом бах, і прильот з РПГ-7, тому ми до цього вже звикли", - говорить Віталій, військовослужбовець Збройних сил України.
Лабіринти окопів - у людський зріст. Рослинність всюди посічена кулями. Військові розповідають - днями на той бік заїхали кавказці. У найманців руки сверблять. Роблять вилазки, аби постріляти у бік українських позиції.
"Останнім часом вони дуже активні стали, раніше, якщо ми їх виявили й нанесли вогневий удар вони або ховалися, відходили, а цей раз вони навіть вели обстріл з того боку відстрілювалися. Засіли в зеленці і відстрілювалися. Я думаю, що серед них був снайпер", - розповідає Віталій, військовослужбовець Збройних сил України.
Хлопці кажуть - ворогам часто кортить погратися зі смертю. Вони наближаються невеликими групами й відкривають вогонь. Втім сафарі на українських солдатів чужинцям дорого обходиться.
"Був бій, коли чітко вночі ми в тепловізор на дереві побачили силует людини, нанесли вогневий удар, тіло впало і дві людини тягнули цього третього за собою".
Армійці дають прочухана ворогові, і той на певний час вгамовується. Позиції військовиків надійно укріплені. Тут панує дисципліна й порядок. Солдати, які відзначилися, - отримують ось таку нагороду. Козацький ніж:
"За сумлінну службу і основною відмінністю від інших ножів є ось такий козак, який є символом нашого підрозділу".
по теме
Поблизу Маріуполя бойовики застосували важку артилерію
З мінометів калібру 82 та 120 міліметрів ворог обстрілював позиції бійців поблизу Лебединського та Павлополя на Маріупольському напрямку
Бойовики обстріляли будівлю Мар'їнської райдержадміністрації
Великокаліберна куля влучила в будівлю Мар'їнської райдержадміністрації, працівники кажуть - такого не було ще з 2014 року
На Донбасі від куль бойовиків загинув військовий
На Сході поранено чотирьох військових, один згодом помер у шпиталі
Потери на фронте: под обстрелами боевиков погиб украинский военный
Боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Крымское, Лебединское и Гнутово
Обострение на Донбассе: боевики стягивают к передовой тяжелое вооружение
Со стороны российских оккупантов идет развертывание до пятисот единиц бронетехники и артсистем - по данным из разведисточников, они группируются на линии фронта вблизи оккупированных Луганска и Горловки
Армейцы восстанавливают инфраструктуру на освобожденных территориях Донбасса
В каких-то десяти километрах от линии фронта идет уже другая борьба - восстановление инфраструктуры Донбасса. Военные возводят мост над железной дорогой, которую в 2014 году подорвали пророссийские боевики