У Новій Зеландії тюлень атакував каное (відео) [ Редактировать ]
У Новій Зеландії каное атакував тюлень.
Відео за допомогою камери, зафіксованої на носі судна, зняв плавець, що сидів в ньому. Неподалік узбережжя міста Кайкура тюлень кинув щупальце восьминога у веслувальника. Але за кілька секунд разом із здобиччю пірнув під воду. Своїми діями, ймовірно хотів налякати плавця.
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