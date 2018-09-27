В Україні збільшать кількість призовників [ Редактировать ]
Цієї осені в Україні збільшать кількість призовників на строкову службу.
Це майже 18 тисяч осіб. Половина з них - підуть до лав Збройних сил. Решта - до Нацгвардії, державної прикордонної служби та спецслужби транспорту.
На проведення призову уряд виділить 65 мільйонів гривень. Осіння кампанія триватиме з жовтня по грудень.
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