Бойовики застосували на Донбасі потужні міномети [ Редактировать ]
Доба на Сході минула без втрат для українського війська. Російські окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших захисників. Ворог вів прицільний вогонь з потужних мінометів біля Кримського та Гнутового. З БМП противник цілив в районі Лебединського. А по оборонцях Новотошківського, на Луганщині, окупанти вранці били з зенітної установки.
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