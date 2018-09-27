Доба на Сході минула без втрат для українського війська. Російські окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших захисників. Ворог вів прицільний вогонь з потужних мінометів біля Кримського та Гнутового. З БМП противник цілив в районі Лебединського. А по оборонцях Новотошківського, на Луганщині, окупанти вранці били з зенітної установки.