В Киеве в ночь на 27 сентября произошел масштабный пожар на Минском рынке в Оболонском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.

Сообщение о возгорании на рынке на ул. Маршала Тимошенко, 14, спасатели получили 27 сентября в 3:26. Очевидцы сообщали, что дым окутал всю Оболонь.

На месте пожарные установили, что произошло возгорание в павильонах на рынке.

"Пожар на площади 200 кв. м в 4:20 удалось локализовать, при этом предотвратив распространение пламени по всей площади торговых павильонов, а в 4:49 - ликвидировать", - указали в ведомстве.

Тушили пожар с помощью 19 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники. Привлечено было 67 спасателей.

Информации о жертвах и пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева возник пожар.