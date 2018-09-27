В Киеве произошел масштабный пожар на Минском рынке (фото) [ Редактировать ]
В Киеве в ночь на 27 сентября произошел масштабный пожар на Минском рынке в Оболонском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.
Сообщение о возгорании на рынке на ул. Маршала Тимошенко, 14, спасатели получили 27 сентября в 3:26. Очевидцы сообщали, что дым окутал всю Оболонь.
На месте пожарные установили, что произошло возгорание в павильонах на рынке.
"Пожар на площади 200 кв. м в 4:20 удалось локализовать, при этом предотвратив распространение пламени по всей площади торговых павильонов, а в 4:49 - ликвидировать", - указали в ведомстве.
Тушили пожар с помощью 19 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники. Привлечено было 67 спасателей.
Информации о жертвах и пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.
Ранее мы сообщали, что в центре Киева возник пожар.
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