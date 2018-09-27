Смертельное ДТП в Киеве: "легковушка" не разминулась с грузовиком (видео) [ Редактировать ]
Утром в четверг, 27 сентября, в Киеве произошло смертельное ДТП. Авария случилась на проспекте Валерия Лобановского, сообщает Newsone.
По предварительной информации, водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с грузовиком.
Водитель легковушки скончался на месте аварии. Его тело из машины достали сотрудники ГСЧС.
На месте дорожно-транспортного происшествия работают несколько бригад скорой помощи и полиция.
Ранее мы сообщали, что в центре Киева легковой автомобиль "протаранил" троллейбус.
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