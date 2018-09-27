Утром в четверг, 27 сентября, в Киеве произошло смертельное ДТП. Авария случилась на проспекте Валерия Лобановского, сообщает Newsone.

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с грузовиком.

Водитель легковушки скончался на месте аварии. Его тело из машины достали сотрудники ГСЧС.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают несколько бригад скорой помощи и полиция.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева легковой автомобиль "протаранил" троллейбус.