Відсьогодні в Україні почнуть діяти нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Деякі з них зросли аж у 20 разів. За що водіїв зобов'яжуть платити більше - дізнавалась Юлія Касян.

Карати водіїв-правопорушників насамперед будуть грошима. За перевищення швидкості штрафуватимуть майже на три з половиною тисячі гривень. Таку ж суму сплатить водій, який утік з місця ДТП. За кермування без "прав", або з документом невідповідної категорії - штраф сягатиме понад 10 тисяч гривень. За повторне порушення - учетверо більше. Водіїв, позбавлених прав, яких все-таки упіймали за кермом, зобов'яжуть заплатити більше 20 тисяч.

Перевищення допустимої швидкості руху більш ніж на 50 кілометрів за год - раніше - 510, тепер - 3400 грн.

Залишення місця ДТП - від 255 грн до 3400 грн (окремо можуть позбавити прав на півроку);

Керування транспортним засобом без "прав" (або іншої категорії). Раніше - 510, тепер 10 200 грн. Повторно - 40 800 грн.

Керування транспортними засобами особами, позбавленими "прав" - 20 400 грн.

У столиці і водії і пішоходи підвищення штрафів схвалюють.

"Мабуть одна з небагатьох, я згідна з тим, що потрібно підвищувати штрафи, водій буде задумуватись над тим, що він робить на дорозі", - говорить Вікторія, водій.

Утім, на думку експертів, від збільшення суми покарання - порушників менше не стане.

"Невже людина перевищує швидкість через те, що штраф малий? Ні, людина перевищує швидкість через те, що вона сподівається, що вона не сплатить жодної гривні. Головне, щоб відповідальність за порушення була невідворотною", - переконаний Михайло Ілляшев, керівник юридичної фірми.

Каратимуть і за неналежне паркування. Не тільки за несплачене, а й за неправильне. Штрафи сягнуть від 100 до 1700 гривень.

Однак столичні водії кажуть - у Києві не вистачає місця, аби паркуватися за усіма правилами.

"Звичайно, нажаль звичайно. Тому, що немає місця і на парковках - де платні, все зайнято, і немає місця, тому доводиться паркуваться деінде", - говорить Вікторія, водій.

Відтепер і ловити порушників стане легше.

"Новий закон дає змогу штрафувати людей навіть тоді за порушення, коли їх немає на місці", - говорить Олександр, патрульний поліцейський.

Постанови про штраф патрульні залишатимуть "під склом". Розрахуватися на місці не вийде - лише через банк. І ще одне нововведення - з'являться муніципальні паркувальні інспектори. Вони, як і копи, матимуть право фіксувати порушення, а в разі необхідності - викликати евакуатор.

"У нас цель-задача не с 27 числа не начать эвакуировать машины и штрафовать всех подряд - мы говорим о предупредительных мерах, о том, чтобы постепенно, поэтапно людей предупредить, что мы уже имеем право это делать", - запевняє Дмитро Рахматулін, заступник директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

50 відсотків знижки отримає водій, який поспішить сплатити штраф упродовж 10 днів. Натомість прострочений платіж - щомісяця зростатиме удвічі.