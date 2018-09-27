В Новой Зеландии австралиец Кайл Малиндер отправился вместе с друзьями в заплыв на каяках возле Южного острова и получил от тюленя осминогом по лицу. Об этом сообщает The Guardian.

Во время тестирования камеры GoPro, группа заметила драку "огромного самца тюленя с осьминогом" в воде. Друзья остановились и стали наблюдать за противостоянием.

В какой-то момент тюлень подобрался к одной из лодок, высунулся и бросил осьминога в лицо Малиндеру, после чего уплыл.

"Кажется, я оказался не в то время и не в том месте. Я такой: "Чувак, что только что произошло?". Это было странно - все прошло быстро, но я почувствовал все части осьминога на своем лице", - добавил каякер.

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