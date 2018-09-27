Вночі в столиці горів Мінський ринок. Займання сталося в одній з торговельних точок, далі вогонь перекинувся на сусідні павільйони. Загалом, охопив близько двохсот квадратних метрів площі.

Густий дим накрив майже всю Оболонь. Була загроза, що в кіосках швидкого харчування вибухнуть газові балони. Тож рятувальники реагували оперативно - щоб швидше вгамувати полум'я, вони виламували двері кіосків. Постраждалих немає.

За словами працівників ринку, перед початком пожежі - іскрився один із щитів електропроводки.