Украинские поставщики металлолома нарушают санкции против Молдавского металлургического завода (Приднестровье), введенные СНБО Украины в мае 2018 года. Об этом в своем блоге сообщила консультант Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Анна Коваленко со ссылкой на данные о грузоперевозках, опубликованные "Укрзализныцей".

В частности, Анна Коваленко сообщила, что в сентябре 2018 года со станции Запорожье-Левое вагонами "Укрзализныци" в Приднестровье уже отправлено 1447 тонн лома черных металлов, а всего запланировано отправить 6210 тонн металлолома.

Согласно отчетности "Укрзализныци", этот груз предназначен компании Novastal Prim, и выгружен на станции Матеуцы, которая находится возле Молдавского металлургического завода. Перевозчиком груза является Укр-транс-компания, которая входит в группу Укрмет - крупнейшего в Украине заготовителя металлолома.

Со ссылкой на приказ "Укрзализныци" ЦЦО/117 от 24.01.2018 Анна Коваленко также отметила, что государственный ЖД-перевозчик нарушил также свой внутренний запрет относительно отправки вагонов на территорию Приднестровья.

Для реагирования на эти факты Анна Коваленко передала соответствующие документы в СНБО, СБУ, и Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны.

Молдавский металлургический завод (Приднестровье) внесен в санкционный список указом Президента от 24 мая 2018 года.